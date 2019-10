ZF Wind Power bouwt mee aan een toekomst vol duurzame energie

ZF Wind Power bouwt tandwielkasten en aandrijfsystemen voor windturbines. Er wordt stevig ingezet op research, het testen van prototypes en de installatie van de tandwielkasten. Het is precisiewerk.

«We zijn 40 jaar actief in de sector van windenergie en waren samen Vestas, een wereldleider in de productie van windturbines, pioniers op de markt. In 1979 konden we samen de eerste moderne windturbine bouwen. Een collega die daar toen aan meewerkte, is nog steeds bij ons aan de slag», zegt COO Koen Christiaensen. «Momenteel hebben we 30% van de wereldmarkt in handen. Dat betekent dat bijna één op de drie windturbines met tandwielkasten een tandwielkast heeft die wij produceerden. We leverden in totaal al zo’n 65.000 tandwielkasten. Vooral de laatste 15 jaar nam het een vlucht. Alles samen gaat het om 120 gigawatt. Dat betekent heel concreet dat we wereldwijd groene elektriciteit voor 100 miljoen huishoudens realiseerden.»

China is koploper

«De grootste groei vinden we in Azië. Momenteel bevindt 35% van de markt zich in China, 25% in Europa en 20% in Noord-Amerika. China is dus koploper. Ze zijn nog steeds een grote vervuiler, maar schakelen in het snelste tempo om. Ook offshore is er voor ons een groeimarkt. We stonden mee aan de wieg van windturbines op zee. Dat was tot voor kort vooral een Europese aangelegenheid. Intussen hebben ook andere landen zoals China en de Verenigde Staten de weg naar de offshore wind gevonden.»

Technologie voor groene energie

«Onze ervaring is een meerwaarde. We hebben een sterke technologische oriëntatie, we zijn voortdurend bezig met innovatie. Onze ambitie is om zo goedkoop mogelijk groene energie te produceren en en een zo groot mogelijk rendement uit de tandwielkast te halen. Dat betekent continu vernieuwen: concepten van tandwielkasten bijsturen, materiaaleigenschappen bekijken, betere productietechnieken toepassen enzovoort. Een sterkte is ook dat we deel uitmaken van de internationale ZF-groep en een stevige financiële ruggengraat hebben. Windturbines dragen bij aan een groenere toekomst, dat is een deel van ons DNA. De klimaatcrisis maakt duidelijk dat we moeten weggeraken van vervuilende brandstoffen. Er is al veel gerealiseerd, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Daar zetten we elke dag stevig op in. We hebben wereldwijd 3.500 medewerkers, waarvan 900 in België. Dat we werken aan groene energie, is een belangrijke drijfveer.»

Enorme krachten

«ZF Wind Power staat in voor de volledige ontwikkeling, de productie en de service van tandwielkasten voor industriële windturbines. Het zijn de allergrootste ter wereld», zegt Joris Driesen, Head of Test & Castings. «Het moeilijke bij het ontwerpen is dat we met enorme krachten geconfronteerd worden, wat grote uitdagingen stelt op het vlak van materialen en levensduur. We gaan voor een levensduur van minstens 20 jaar. Alle componenten moeten 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 uitstekend kunnen draaien, in weer en wind. Het komt er ook op aan die sterke krachten optimaal te verdelen over alle componenten. Dat moet extreem nauwkeurig gebeuren. We werken op onze machines met microns, dat zijn duizendsten van een millimeter. Die precisie is nodig om de levensduur te garanderen, het vergt toptechnologie. Ook de montage moet heel nauwkeurig gebeuren. Cruciaal is dat alle tandwielkasten die we bouwen, in Lommel zijn dat er ongeveer 1.000 per jaar, grondig worden getest. Ze worden volledig belast zoals ze in de windturbine zullen draaien. We zetten zwaar in op kwali-teitscontrole.»

«Het is een leuke, interessante job», besluit Joris Driesen. «Als afdelingshoofd volg ik operationele aspecten op, zoals welke mensen en machines we nodig hebben, veiligheid enzovoort. Als lid van het managementteam denk ik mee na over de toekomst van het bedrijf en dat zorgt voor een sterke betrokkenheid.»

Tandwielkast regelt toerental

Joris Driesen: «Een tandwielkast is het mechanische hart van een windturbine. Je ziet vooraan het draaien van de wieken en dat is een vrij laag toerental. Een tandwielkast dient om dat toerental te verhogen, essentieel voor de stroomgenerator die achteraan in de turbine zit. Stroomgeneratoren hebben immers een bepaald toerental nodig om stroom op te wekken.»

ZF Wind Power

1. Wereldspeler

2. Veertig jaar ervaring, pionier op de windmarkt

3. Hoofdkantoor en productieplant in Lommel, campus in Berchem

4. Vijf productieplants: in België, Duitsland, India en twee in China

5. Enige producent van tandwielkasten met een vermogen van 9,5 megawatt

