Grondige huidscan met Demetra

Internationaal technologiebedrijf Barco ontwikkelde Demetra, een oplossing die dermatologen helpt de huid van patiënten grondig te screenen om een snellere en kwaliteitsvolle diagnose te stellen. Het Demetra-team is op zoek naar acht nieuwe collega’s. Bart Diricx is Expert Engineer, Dimitri Vernemmen is Software Development Engineer. Ze zijn alvast enthousiast.

1. Grondige screening

Bij huidkanker is een snelle screening cruciaal. Barco ontwikkelde Demetra, een apparaat met bijhorende software dat dermatologen toelaat de huid te scannen en dermatoscopische foto’s te nemen die door de toplaag van de huid kijken.

2. Slim en handig

Demetra is een slim en handig totaalproduct dat de workflow eenvoudiger maakt. Het helpt dermatologen om vlot en accuraat huidonderzoeken uit te voeren waardoor de wachttijden voor een afspraak kunnen verminderen.

3. Kansen

Bart Diricx (34) doet research en coördineert het onderzoekswerk van het team. Dat gebeurt samen met dermatologen van UGent en UZLeuven. Dimitri Vernemmen (25) deed een vakantiejob bij Barco en kwam terecht in het Demetra-team. Na zijn studies Computer Science ging hij er aan de slag. Hij zorgt er onder meer voor dat de research concreet wordt toegepast.

4. Doorgroeien

Bart en Dimitri vinden het fijn om te werken aan een product dat bijdraagt aan een efficiëntere gezondheidszorg. Het contact met academici en artsen is verrijkend. Barco geeft heel wat kansen aan hun werknemers, bijvoorbeeld om internationale congressen en trainingen bij te wonen. Daarnaast zijn er veel doorgroeimogelijkheden.

5. Innovatie

Barco heeft een gezonde mix van ervaren en jonge werknemers. Innovatie is belangrijk, jaarlijks zijn er o.a. de Smart Innovation Days binnen het bedrijf waar collega’s de nieuwste innovaties aan elkaar presenteren. Bij Demetra komen die nieuwste ontwikkelingen ook aan bod, zoals artificiële intelligentie om huidonderzoeken nog beter te maken. Bart kon hiervoor een opleiding volgen in het hoofdkwartier van Google in Californië.

Wil je meewerken aan dit hoogtechnologisch en zinvol product? Voor de ontwikkeling van Demetra worden 8 nieuwe collega’s gezocht: 5 Software Developers, 1 product owner en 2 software quality professionals.

Info: jobs.barco.com