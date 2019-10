Yaconsiroop, jouw gezonde suikervervanger tijdens het bakken

Er is genoeg keuze aan allerhande zoete stoffen die suiker zouden vervangen. Denk maar aan honing, agave of ahornsiroop. Toch bevatten deze een hoop fructose, wat niet zo gezond is. Ontdek in dit artikel dé gezonde zoetmaker.

Wat is Yaconsiroop?

Yaconsiroop is een suikervervanger die wordt gemaakt van de yaconwortel, afkomstig uit het andesgebergte in Zuid-Amerika. Daar wordt deze plant al volop gebruikt allerhande zoetigheden, maar ook gezonde gerechten! Door het sap uit de wortel te halen, te filteren en te condenseren krijg je uiteindelijk een zoete siroop.

Naast voedingsvezels en eiwitten bevat yacon van nature een grote hoeveelheid fructooligosaccharides (FOS). Dit zijn complexe suikers die ons lichaam niet kan afbreken en functioneren als een soort prebiotica. Ze hebben dus veel voordelen voor je lichaam: ze voeden de aanwezige bacteriën in je darmen, hebben een gunstig effect op het immuunsysteem en de hersenen.

Maar dat is nog niet alles! Doordat ons verteringsstelsel moeite heeft met de fructooligosaccharides te verteren, heeft yaconsiroop zeer weinig calorieën vergeleken met andere zoetstoffen. Ook de glycemische index, wat aangeeft hoe snel voedingsmiddelen de bloedsuikerspiegel doen stijgen, is zeer laag met een waarde van slechts 1. Vergelijk dit met de Gi van geraffineerde suiker (100), palmsuiker (35), ahornsiroop (54).

Het blijft wel belangrijk om de ingrediënten van je yaconsiroop te checken voordat je koopt. Sommige fabrikanten voegen namelijk een groot aantal vulstoffen toe of verdunnen de formule aanzienlijk. Biotona Yacon Syrup Bio bestaat 100% uit pure siroop, een perfecte match dus.

Natuurlijk middel tegen diabetes

In de Verenigde Staten wordt de yaconwortel ook wel de “diet potato” of “dieet aardappel” genoemd. De wortel remt namelijk je eetlust en maakt je sneller verzadigd. Ook bevordert het de opname van mineralen, zodat je lichaam makkelijker meer voedingsstoffen binnenkrijgt. Dit omdat de prebiotica in de wortel de goede bacteriën in je darmen sneller doet groeien. Een studie in Argentinië die werd uitgevoerd op een aantal vrouwen met overgewicht toonde aan dat bij een dagelijkse inname van yaconsiroop een effect kan hebben op het gewichtsverlies van deze vrouwen.

Een ander onderzoek uit Zwitserland toonde ook aan dat yaconsiroop de darmtransit bevordert. Sneller naar het toilet kunnen gaan kan verklaren waarom yaconsiroop bijdraagt tot een vermindering van obesitas verschijnselen. Dit was echter een kleinschalig onderzoek, te klein om definitieve conclusies uit te trekken.

Gezonde zoetstof in recepten

Omdat yaconsiroop behoort tot de groep van gezonde zoetstoffen, kan je het altijd toepassen in recepten waarin je normaal gewone suiker zou gebruiken. Zo smaakt de siroop lekker naar appel en karamel. Je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid siroop bedraagt zo’n 20 gram. Ontzettend veel dus! Zo kan je zonder zorgen een eetlepel yaconsiroop op je pannenkoeken sprenkelen zonder schuldgevoel.

Wij geven je alvast een super leuk, gezond, maar vooral ook makkelijk pannenkoekenrecept dat je deze herfstvakantie kan uitproberen met je kinderen:

Wat heb je nodig?

2 bananen

2 eieren

45 gram havermout

snufje zout en bakpoeder

Biotona Yacon Syrup Bio en extra fruit als garnituur

Combineer de bananen, eieren, havermout en zout en bakpoeder in een blender. Laat het beslag na het blenden 15 minuutjes rusten voordat je start met bakken. Bak je pannenkoeken zoals gewoonlijk totdat ze goudbruin zijn. Serveer met yaconsiroop en je favoriete fruit voor een extra zoete smaak. Zo simpel is het!

Tip: Wanneer je kiest voor havermout die geen sporen van gluten bevatten, is dit recept ook nog eens glutenvrij!

Bestel Biotona Yacon Syrup Bio nu op farmaline.be.