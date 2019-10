Volleybalcompetitie trekt zich op gang met acht teams

Woensdagavond gaat het nieuwe seizoen in de EuroMillions Volley League van start. In vergelijking met vorig seizoen zijn er twee teams verdwenen. Guibertin degradeerde en Amigos Zoersel vroeg geen licentie aan. Daardoor blijven er nog acht ploegen over. Landskampioen Maaseik en Roeselare zullen naar alle verwachting opnieuw strijden om de titel. De acht ploegen zullen een reguliere competitie met heen- en terugmatchen afwerken. Daarna speelt nummer 1 tegen nummer 8, 2 tegen 7, 3 tegen 6 en 4 tegen 5. Vervolgens staan de play-offs met de top vier en de play-downs met de andere vier op het programma. Dit seizoen is degradatie niet mogelijk.

“Als ik de spelerslijsten bekijk, dan denk ik dat de ploegen hard hun best hebben gedaan om zich te versterken”, verklaart Marc Spaenjers, CEO van de Belgische Volleyballiga. “Dat twee clubs zijn afgevallen is minder goed nieuws voor de spreiding van het volleybal in België, maar de spelers worden nu verdeeld over acht in plaats van tien ploegen. Daardoor krijg je bijna een automatische upgrade op het vlak van kwaliteit. Ik heb Maaseik en Roeselare aan het werk gezien in de Supercup, zij komen sterker voor de dag in vergelijking met vorig seizoen. Ze hebben vooral geïnvesteerd in een paar toppers, en ze hebben de betere spelers weggehaald bij de kleinere ploegen. Die hebben zich op hun beurt versterkt met de spelers die vrijkwamen bij Zoersel en in mindere mate Guibertin. Door het kleiner aantal teams moeten we wel ervoor zorgen dat ook de jonge spelers aan bod komen. We hebben een plan om de clubs quota op te leggen.”

Zondag haalde bekerwinnaar Roeselare het met 3-0 van landskampioen Maaseik in de Supercup. Het lijkt erop dat de twee topteams ook dit seizoen de titelfinale zullen afwerken. Al kan Aalst, dat onder meer Red Dragon Simon Van de Voorde strikte, roet in het eten gooien.

Na zijn uitstekend EK met de Red Dragons heeft Roeselare Hendrik Tuerlinckx toch kunnen behouden. “Dat hij in België blijft, heeft deels te maken met de goede structuur van Roeselare. Verder denk ik dat hij zich goed voelt in het Belgisch volleybal. Zijn snelheid van uitvoering is ongelooflijk”, aldus Spaenjers. Maaseik-coach Joel Banks combineert sinds kort zijn T1-taken bij de Limburgse club met de functie van bondscoach van Finland. “Volgens mij kan Maaseik profiteren van zijn kennis van de Scandinavische markt, zo haalden ze al de Deen Rasmus Nielsen en de Noor Jonas Kvalen.”

Vorig seizoen hadden Maaseik en Roeselare in de play-offs het gezelschap van Aalst en Menen. “Maaseik, Roeselare en Aalst zullen waarschijnlijk weer de top drie vormen. Maaseik en Roeselare hebben allang begrepen dat het behoud van de spelverdeler heel belangrijk is. En Aalst kiest nu duidelijk voor Seppe van Hoyweghen als setter. Nu Aalst enkele belangrijke spelers niet liet gaan, kan het nog progressie maken. Zaterdag staat Roeselare-Aalst al op het programma, dan weten we meteen hoe de waardeverhoudingen zijn”, vervolgt Spaenjers. “Menen heeft een heel moeilijk tussenseizoen gekend met twijfels over de toekomst, al hebben ze toch Frank Depestele als coach en middenman Martijn Colson kunnen aanwerven. Maar ik denk dat het verschil tussen Menen en een team als Leuven kleiner aan het worden is, en onderschat ook Achel niet”, besluit de CEO van de Belgische Volleyballiga.

bron: Belga