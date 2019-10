Tweede interstellaire komeet in ons zonnestelsel ontdekt

Twee jaar na de ontdekking van Oumuama, een interstellaire veronderstelde komeet in de vorm van een sigaar, hebben astronomen een tweede object ontdekt dat ons zonnestelsel is binnengeraakt, zo heeft het vaktijdschrift Nature Astronomy gemeld. Op 30 augustus merkte amateur-astronoom Gennadi Borisov een bolide in het heelal op. Gealarmeerde astronomen namen vervolgens ook een kijkje. Zij kwamen formeel tot de slotsom dat de baan van het onbekende object aantoont dat het niet van binnen ons zonnestelsel afkomstig is. Maar vanwaar wel precies blijft een mysterie.

Wel zijn de astronomen het erover eens dat het object een coma en een staart heeft, karakteristieken van de gekende kometen.

Het ding kreeg met 2I/Borisov de naam van zijn ontdekker.

Bron: Belga