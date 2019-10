Turkse inval in Syrië: minstens 160.000 ontheemden

Door het Turkse offensief in Syrië zijn minstens 160.000 mensen ontheemd geraakt. Dat meldt Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, in een persbericht. Hij roept op tot een onmiddellijke de-escalatie. Guterres vraagt alle partijen hun problemen op vreedzame manier op te lossen. Hij wil ook dat ze “een maximale terughoudendheid” in acht nemen en dat elke militaire operatie burgers ontziet.

De ongeveer duizend Amerikaanse soldaten die in het noorden van Syrië zijn ingezet, hebben ondertussen het bevel gekregen het land te verlaten. Dat meldt een Amerikaanse functionaris, die anoniem wou blijven, aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

“We brengen dat bevel ten uitvoer”, aldus de functionaris. Die onderstreepte nog dat het om alle militairen gaat die in Syrië zijn ingezet, behalve “zij die zich in al-Tanf bevinden”. Dat is een basis die door ongeveer 150 Amerikaanse militairen wordt gecontroleerd in het zuiden van het land.

Bron: Belga