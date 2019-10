Turkse inval in Syrië – Cenk Sahin na steunbetuiging aan Turks offensief niet weer welkom bij St. Pauli

St. Pauli zal geen beroep meer doen op zijn Turkse middenvelder Cenk Sahin. Dat maakte de Duitse tweedeklasser maandag bekend. De 25-jarige voormalige belofte-international is niet meer welkom bij zijn club nadat hij op Instagram zijn steun betuigde aan het Turkse offensief in Syrië. “Wij staan aan de zijde van onze heldhaftige soldaten en ons leger. We bidden voor jullie”, toonde Sahin zich enthousiast over de actie tegen de Koerden. Dat viel niet in goede aarde bij de fans en het bestuur van de Hamburgse cultclub, die zich als links, antifascistisch en verdraagzaam profileert.

“Na een gesprek hebben we de speler laten weten dat hij niet meer voor ons zal spelen en dat hij ook niet meer hoeft te trainen”, meldde St. Pauli. “De houding van de speler strookt niet met de waarden van onze club. Zonder enig voorbehoud verwerpen we elke oorlogszuchtige actie en dat dienen ook onze spelers te doen.”

Sahin wordt wel niet ontslagen. Met een opstapclausule van 1,3 miljoen euro is hij de op één na duurste speler van de club. Wellicht wordt in de wintertransferperiode een nieuwe ploeg voor hem gezocht. In afwachting kreeg hij een trainings- en gastvergunning waarmee hij zich in zijn vaderland bij een andere club kan aansluiten.

.

bron: Belga