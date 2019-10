Trump waarschuwt voor “forse sancties” tegen Turkije

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Turkije dat “forse sancties” op komst zijn tegen het land, na het Turkse offensief tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië. Vrijdag had zijn minister van Financiën Steven Mnuchin al gezegd dat Trump forse sancties tegen Ankara had goedgekeurd, maar dat die nog niet zijn geactiveerd. Trump sprak zich vandaag in enkele tweets uit over de situatie in het land. Mnuchin zei kort na de berichten van Trump dat het nationale veiligheidsteam van de president vandaag vergaderde over sancties. “Het is duidelijk nog niet te laat voor de VS om Turkije sancties op te leggen”, aldus Mnuchin. De situatie valt weliswaar moeilijk, Turkije is immers ook een lid van de NAVO, zei hij ook.

In zijn tweets had Trump ook gezegd dat de Koerden misschien vrijwillig enkele gevangenen hadden vrijgelaten om de Verenigde Staten betrokken te maken. Die gevangenen kunnen “gemakkelijk opnieuw opgepakt worden door Turkije of Europese landen waaruit velen kwamen, maar ze moeten snel handelen”, aldus Trump, vooraleer hij zei dat “forse sancties tegen Turkije op komst” zijn.

“We gaan niet in een nieuwe oorlog stappen tussen mensen die elkaar al 200 jaar bestrijden”, aldus nog Trump. “Denken mensen echt dat we ten oorlog moeten gaan met NAVO-lid Turkije? Eindeloze oorlogen zullen ten einde komen!”

De Koerdische autoriteiten hadden afgelopen weekend aangekondigd dat bijna 800 familieleden van aanhangers van IS waren ontsnapt uit een kamp voor ontheemden in het noorden van Syrië, door de chaos die het Turkse offensief veroorzaakt. Turkije beschuldigde die Koerden echter van desinformatie en stelde dat de gevangenis is leeggemaakt.

“In de zone die wij controleren, is er maar één gevangenis van Daesh (het Arabische acroniem van IS, nvdr.). Toen wij er naartoe gingen, hebben we vastgesteld dat die is leeggemaakt”, aldus de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar. “We hebben foto’s en video’s”, zei hij. De minister verduidelijkte niet over welke gevangenis het ging. De Koerden stelden dat het ging om het kamp van Aïn Issa.

Bron: Belga