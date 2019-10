T – Koerden sloten “pijnlijk compromis” met Damascus

De Koerdische militie in het noorden van Syrië noemt het akkoord met de regering in Damascus, om regeringstroepen in te zetten aan de grens met Turkije, een “pijnlijk compromis”. “We staan nu met de borst ontbloot tegenover de Turkse messen”, schrijft de opperbevelhebber van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de Koerden worden aangevoerd, in een stuk voor het Amerikaanse magazine Foreign Policy. De samenwerking met de regering van president Bashar al-Assad en zijn bondgenoot Rusland is noodgedwongen, aldus Mazloum Abdi. “De Russen en het Syrische regime hebben voorstellen gedaan die de levens van miljoenen mensen kunnen redden die onder onze bescherming leven. We vertrouwen hun beloften niet. Om eerlijk te zijn is het moeilijk te weten wie te vertrouwen”, aldus Abdi. “We weten dat we pijnlijke compromissen zouden moeten maken met Moskou en Bashar al-Assad als we de weg volgen van samenwerking met hen. Maar als we moeten kiezen tussen compromissen en de genocide van ons volk, zullen we zeker het leven kiezen voor ons volk.”

Abdi zegt begrip op te brengen voor de Amerikaanse terugtrekking. De Verenigde Staten zijn volgens hem inderdaad geen “wereldpolitie”, maar hebben in Syrië wel een belangrijke rol om een politieke oplossing te vinden. De Koerden zijn ontgoocheld en gefrustreerd door de huidige crisis.”Twee vragen blijven: hoe kunnen we het beste ons volk beschermen? En zijn de Verenigde Staten nog onze bondgenoot?”

Bron: Belga