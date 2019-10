Roger Federer tekent volgende zomer present in Tokio

Roger Federer neemt volgende zomer deel aan de Olympische Spelen in Tokio. Dat bevestigde de Zwitser maandag na afloop van een exhibitiewedstrijd in de Japanse hoofdstad tegen John Isner. “Ik ben al enkele weken, maanden eigenlijk, met mijn team aan het overleggen over wat ik moet doen in de zomer (van 2020) na Wimbledon en voor de US Open. Uiteindelijk heb ik besloten mijn hart te volgen en opnieuw naar de Olympische Spelen te gaan”, vertelde Federer na zijn 6-3, 7-6 overwinning tegen Isner.

Voor Federer wordt het zijn vijfde olympische deelname (na Sydney 2000, Athene 2004, Peking 2008 en Londen 2012). De laatste Spelen, in 2016 in Rio, miste hij door een knieblessure.

Een olympische gouden medaille in het enkel is de enige grote titel die nog ontbreekt op zijn indrukwekkende palmares. In Londen was hij er op het gras van Wimbledon dichtbij maar toen bleek thuisspeler Andy Murray te sterk. Federer won wel al goud in het dubbel, in 2008 aan de zijde van Stan Wawrinka.

De Olympische Spelen van Tokio vinden volgend jaar plaats van 24 juli tot 9 augustus. Roger Federer viert op 8 augustus 2020 zijn 39e verjaardag. De medailles in het tennis worden een week eerder uitgereikt.

Bron: Belga