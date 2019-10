PVDA wil voormalige minister aan de tand voelen omtrent Nethys

De PVDA vraagt een spoedzitting van de commissie Binnenlands Bestuur in het Waals parlement om er voormalig minister van Lokale Besturen Valérie De Bue (MR) aan de tand te voelen over de privatisering van de Nethys-filialen Voo, Win en Elicio. De vraag komt er na verklaringen van de voormalige sterke man van Nethys, ex-PS’er Stéphane Moreau. Hij verklaarde in de media dat hij steevast contact had met minister De Bue tijdens de verkoopsprocedure van de Nethys-filialen. Tegen die verkoop was heel wat kritiek gerezen. De nieuwe Waalse regering heeft die intussen ongedaan gemaakt.

“Stéphane Moreau heeft verklaard dat minister De Bue vanaf 13 juni is ingelicht over de verkoop van de filialen. Dat bevestigt uitspraken van de voorzitter van de raad van bestuur van Nethys, Pierre Meyers, die zei dat er maandelijkse vergaderingen waren met de minister”, zegt PVDA maandag in een mededeling.

“Dat is precies wat wij ook vermoeden”, zegt Waals parlementslid Germain Mugemangango, tevens de woordvoerder van de extreemlinkse partij. “Indien dat zo was, waarom heeft ze dan niets gezegd? Wat heeft ze gedaan? We willen haar horen in het Waals parlement. We hebben al meer dan eens gevraagd naar hoorzittingen met die fameuze ‘onzichtbare handen’ die de verkoop hebben laten passeren. Gezien de nieuwe elementen, worden die hoorzittingen essentieel om deze zaak uit te klaren.”

bron: Belga