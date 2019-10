Presidentsverkiezing Tunesië – “Saied haalt ruime meerderheid van de stemmen” (exitpolls)

De onafhankelijke rechtenprofessor Kais Saied is zondagavond uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Tunesië. Op basis van exitpolls zou hij 72 tot zelfs meer dan 75 procent van de stemmen hebben gekregen. De 61-jarige Saied doet het daarmee een pak beter dan zijn rivaal, zakenman Nabil Karoui. De uitslag leidde tot vreugdetaferelen in Tunis.

Op officiële resultaten van de tweede ronde is het wachten tot maandag.

Saied bedankte zondagavond de jongeren, die massaal voor hem gestemd hebben. “De jongeren hebben een nieuwe pagina in de geschiedenis geopend”, klonk het. Ongeveer 90 procent van de kiezers tussen de 18 en 25 jaar zou zich achter hem geschaard hebben, blijkt uit schattingen. Bij de 60-plussers zou ongeveer de helft voor de professor gekozen hebben.

Bron: Belga