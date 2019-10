Niet toevallig is bezoek aan Rutte eerste buitenlandse trip van minister-president Jambon

In het Catshuis in Den Haag heeft de minister-president van Nederland, Mark Rutte, Vlaams minister-president Jan Jambon ontvangen. Het gaat om het eerste buitenlandse bezoek van Jambon als minister-president. De reis ging naar Nederland “niet omdat het niet ver is van Brasschaat, maar het duidt op de goede samenwerking die er is tussen Vlaanderen en Nederland” legde de kersverse Vlaamse minister-president uit. “We kijken naar Nederland om ons beleid op te enten.” Rond 19 uur arriveerde Jan Jambon aan de ambtswoning van premier Rutte. Het tweetal trok zich terug voor een korte tête-à-tête. Een goed kwartier later schoven de ministers-presidenten aan tafel voor een diner. Jambon liet zich daarbij onder andere vergezellen door zijn kabinetschef en diplomatiek adviseur Pol Van Den Driessche. Rutte nam er als eerste het woord. Hij feliciteerde Jambon met het “zeer ambitieus regeerakkoord” en hij drukte ook zijn trots uit dat Nederland daarin een paar keer genoemd wordt. “Als vrienden, want we kennen mekaar al heel lang, wil ik kijken naar oplossingen op alle vraagstukken die ons nog beter kunnen laten samenwerken.”

Een belangrijk domein waarin samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen vereist is, is de nakende brexit. “Nederland en Vlaanderen zijn de twee regio’s die het zwaarst geraakt worden door een brexit. Een no-dealscenario hangt nog steeds in de lucht, toch hoop ik dat de positieve berichten hierover positief mogen blijven”, blijft de premier optimistisch. Jan Jambon pikte daar op in. “Vlaanderen zou bij een no-dealbrexit 28.000 banen verloren zien gaan”. Rutte schrok van dat cijfer. Jambon drong aan om hierop “samen met een sterk antwoord te komen, want de brexit is de grootste uitdaging waar we beiden op korte termijn voor staan.”

Jambon had het ook over het symbolisch belang dat Nederland het eerste land is dat hij bezoekt sinds zijn aantreden als minister-president van Vlaanderen. “We kijken naar de noordelijke landen, naar Nederland en Scandinavië, om ons beleid op te enten. Dat is de richting waarin we moeten uitgaan met Europa.”

Rutte is exact negen jaar geleden Nederlands premier geworden. Jambon is dan ook al de derde Vlaams minister-president, na Kris Peeters en Geert Bourgeois, met wie hij gaat samenwerken. Peeters en Bourgeois hebben samen met Rutte economische handelsmissies op poten gezet. Jambon noemde die missies “een succes”. “Ik zou die dan ook met uw goedkeuring willen verder zetten”.

