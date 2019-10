Kwal. EK 2020 – Engeland wil spoedeisend onderzoek van UEFA

De directie van de Engelse voetbalbond (FA) eist snelle actie van de UEFA na de racistische incidenten tijdens het gewonnen EK-kwalificatieduel met Bulgarije in Sofia (0-6). “Wij kunnen bevestigen dat Engelse spelers tijdens deze wedstrijd het doelwit waren van afschuwelijke racistische spreekkoren. Dit is onaanvaardbaar. We richten ons nu eerst op de volledige ondersteuning van de betrokken spelers en stafleden”, liet de FA kort na het duel via Twitter weten. Aanvoerder Harry Kane kondigde vorige week nog aan dat bij onverhoopt racisme in het stadion de Engelse ploeg op eigen initiatief van het veld zou stappen. Zo ver kwam het niet in Sofia, waar niettemin de kwetsende uitingen vanaf de tribunes volgens waarnemers het gehele duel te horen waren. Kane en bondscoach Gareth Southgate bespraken met de Kroatische arbitrage op het veld meer dan eens de incidenten, maar tot een definitieve staking kwam het niet.

“Helaas is dit niet de eerste keer dat onze spelers dit meemaken”, betoogde de FA. “We vragen de UEFA een spoedeisend onderzoek in te stellen.”

bron: Belga