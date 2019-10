Kirsten Flipkens stoot door naar hoofdtabel

Kirsten Flipkens (WTA 120) heeft zich via de voorrondes geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou (hard/840.130 dollar). De Kempense, het vierde reekshoofd in de kwalificaties, versloeg maandag in haar derde en laatste voorrondematch de Canadese Gabriela Dabrowski (WTA 510) met 6-1 en 6-4. De partij duurde een uur en twee minuten.

De 33-jarige Flipkens is de enige Belgische deelnemer aan de VTB Kremlin Cup. Ze treedt in Rusland ook aan in het dubbeltoernooi. Met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands vormt ‘Flipper’ het derde reekshoofd. Ze treffen in de eerste ronde de Servische Olga Danilovic en de Australische Ajla Tomljanovic.

bron: Belga