Grootouders voor het Klimaat starten afdeling in Limburg

De Grootouders voor het Klimaat hebben maandagavond in Limburg hun eerste provinciale afdeling opgestart. Het peterschap van Grootouders voor het Klimaat-Limburg wordt waargenomen door de Limburgse ambassadeurs van de burgerbeweging: UHasselt-rector Luc De Schepper, Jan Peumans, em. prof. Willy Miermans en dr. Herman Kuppers. “Ik ben rector maar ook grootvader van vier kleinkinderen, dus het klimaat ligt me toch wel nauw aan het hart”, zegt De Schepper. “Daarom vind ik het belangrijk om het signaal te geven dat we de burgerbeweging van grootouders voor honderd procent steunen.”

Meer dan 150 Grootouders voor het Klimaat en sympathisanten verzamelden maandag in de Oude Gevangenis van Hasselt voor de oprichting van de eerste provinciale afdeling. De burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat ging in januari van start met een colloquium in het Vlaamse parlement, in aanwezigheid van klimaatbetogers Anuna de Wever en Kyra Gantois.

Na de ondersteuning van de jonge klimaatactivisten zet de beweging met de provinciale afdeling een nieuwe stap. “De ernstige bezorgdheid om de wereld die we voor onze kleinkinderen achterlaten, blijft de drijfveer”, klinkt het. “Wij zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want de klimaatverstoring en de luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid.”

“Als we nu een aantal maatregelen kunnen nemen die voorkomen dat onze kleinkinderen met een aantal problemen geconfronteerd worden, die misschien wel een groot deel van hun tijd en inkomen gaan vragen om onder controle te krijgen, dan moeten we dat absoluut doen”, stelt UHasselt-rector Luc De Schepper. “Wij kunnen nu voor een stuk die problemen toch nog vermijden, ook al is het één minuut voor twaalf.”

bron: Belga