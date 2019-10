Erdogan juicht Amerikaanse terugtrekking toe

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan begroet de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië. “Dat is een positieve houding”, zei hij vandaag aan journalisten in Istanboel. Mark Esper, de Amerikaanse minister van Defensie, zei gisteren dat de soldaten worden teruggetrokken. Turkije voert in het gebied een offensief tegen de Koerdische militie YPG. Die militie heeft na de Amerikaanse terugtrekking een akkoord gesloten met Damascus voor de ontplooiing van regeringstroepen in het gebied om het Turkse offensief tegen te gaan.

Erdogan had gesprekken met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Boris Johnson. Daarin had hij gemerkt “dat ze vele zaken niet weten en onder druk staan van ernstige desinformatie”, aldus de Turkse president.

De Turkse president verwacht ook geen problemen met Rusland, dat volgens hem ook een “positieve houding” aanneemt.

