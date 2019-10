Elise Mertens behoudt negentiende plaats in WTA-ranking, piepjonge Gauff wipt naar 71

Er vallen vandaag geen verschuivingen te noteren bovenaan de wereldranglijst in het vrouwentennis. In de top twintig blijft alles bij het oude. Elise Mertens staat dus net als vorige week op nummer 19. De Australische Ashleigh Barty zwaait nog steeds de plak voor de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka. De stijger van de week is het Amerikaanse fenomeen Cori Gauff. Zij won gisteren het toernooi van Linz op haar 15 jaar en 7 maanden. Slechts acht speelsters waren jonger dan de Amerikaanse tiener toen ze hun eerste WTA-titel op zak staken. In het WTA-klassement gaat Gauff 39 banken vooruit. Ze komt voor het eerst de top honderd binnen op nummer 71. Op de grandslamtoernooien deed Gauff dit seizoen van zich spreken met een vierde ronde op Wimbledon en een derde ronde op de US Open.

Een andere opvallende klimmer is de Britse Heather Watson. Zij haalde de finale in Tianjin en stijgt van 125 naar 88. De titel in China was voor de Zweedse Rebecca Peterson. Ook die maakt een mooie sprong (+15) en belandt op nummer 44.

bron: Belga