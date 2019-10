Eerste Week van de Belgische Mode van 14 tot 20 oktober

Van 14 tot 20 oktober 2019 vindt de eerste editie van de Week van de Belgische Mode, of kortweg WVDBM plaats. Bedoeling is de Belgische mode promoten, zeggen de Belgische Modefederatie Creamoda en belangenvereniging voor mode-ondernemers Mode Unie, de bezielers van het initiatief. De Week van de Belgische mode wil de Belgische mode en merken in de kijker te zetten en breder bekendmaken bij de consument. Shoppen in een lokale modewinkel heeft veel troeven, zeggen ze, want “lokaal shoppen = bijdragen aan de lokale gemeenschap”. De Week van de Belgische Mode moet dan ook nieuwe klanten naar de winkel lokken en hen laten kennismaken met het uitgebreide Belgische modeaanbod.

Gezicht van de campagne is modeliefhebber en influencer Tiany Kiriloff. Zij komt onder meer op de raamsticker die deelnemende winkels en merken op hun winkelraam kunnen kleven.

Tijdens de week zullen klanten onder meer limited edition shoppingtassen met illustratie van Kaart Blanche en cadeaubons kunnen winnen.

Al minstens 350 merken en winkeliers zijn ingeschreven en doen dus mee aan de actie.

bron: Belga