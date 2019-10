Piekeren houdt Vlaming uit z’n slaap

1 Vlaming op 2 geeft aan dat ze slecht slapen. Daarvan duidt maar liefst 65% overmatig piekeren aan als oorzaak. Dat blijkt uit een rondvraag van het Partena Ziekenfonds bij 1.000 mensen. Bij vrouwen loopt dat cijfers zelfs op tot 72%.

Uit de cijfers blijkt ook dat 1 op 5 slaappillen op doktersvoorschrift neemt of al genomen heeft; bij vrouwen loopt dat op tot 1 op 4. Nog eens 16% neemt of nam al natuurlijke slaappillen zonder doktersvoorschrift. Nochtans is een goede ‘slaaphygiëne’ essentieel om slapeloosheid te bestrijden en kan ook slaaptherapie een groot verschil maken.

“We willen mensen bewust maken van duurzame alternatieven voor slaappillen. Je hoeft namelijk geen slachtoffer te worden van je slaapproblemen of automatisch naar een pil te grijpen. Met kleine ingrepen kun je al ver raken.” zegt Lynn Pellens, expert gezondheid van Partena Ziekenfonds.

