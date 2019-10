Superster van K-pop dood teruggevonden in eigen huis

De wereld van de K-pop is in shock: Sulli, een superster van de populaire Koreaanse muziek, is onverwachts overleden. Het lichaam van de 25-jarige zangeres en actrice werd door haar manager teruggevonden in haar eigen huis. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Sulli, een voormalig lid van de heel populaire Zuid-Koreaanse band F(x), is dood aangetroffen in haar eigen huis. Dat heeft de politie gemeld aan het Koreaanse persbureau Yonhap. De oorzaak van haar overlijden is nog niet bekend. Choi Jin-ri, zoals ze echt heette, was 25 jaar oud en een superster in het Aziatische land.

Sulli is al sinds haar 11 jaar een bekend gezicht in Zuid-Korea. Toen brak ze door als prinses Seonhwa of Silla in de dramareeks ‘Ballad of Seodong’. Vier jaar later werd ze lid van de popgroep F(x), die een grote schare fans verzamelden. Sulli koos er in 2014 voor om de groep te verlaten, omdat ze haar eigen zeggen te veel last ondervond van de negatieve reacties die ze kreeg. Vier maanden geleden waagde zich ze toch aan een comeback en lanceerde voor het eerst solo muziek met de single ‘Goblin’.

“Niemand begrijpt mij”

De zangeres liet eerder al verstaan dat ze te kampen had met paniekaanvallen. Ze kreeg online ook veel kritiek te verwerken omdat ze vaak geen beha droeg en heel open was over haar relaties. Dat laatste is niet de gewoonte bij sterren van K-pop. “Zelfs mensen die dichtbij me stonden, hebben me verlaten. Zij hebben mij pijn gedaan en het voelde alsof niemand mij begreep”, liet ze al verstaan in een realityshow.