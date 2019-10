Nathalie Meskens in de wolken: “Grootste nieuws dat ik ooit zal brengen”

Actrice en presentatrice Nathalie Meskens is zwanger van haar eerste kindje. Dat kondigde ze zelf aan op Instagram.

De 37-jarige ‘Blind Date’-presentatrice deelde maandagmorgen een foto op het strand waarop haar schaduw en die van haar vriend Nadim te zien is. In het zand schreven ze ‘baby’ met een pijl naar haar buik. “Je kan kopen, bidden, vechten of hard werken voor dingen in het leven… Maar de mooiste cadeaus komen van Moeder Natuur. Ik draag een hele wereld in mij, zo magisch en opwindend! We zijn zo dankbaar voor deze zwangerschap en genieten van elke stap. Elke dag groeien we, zoals ons kleintje in mijn buik, om de beste ouders te worden die we kunnen zijn. Zo blij om het grootste nieuws te kunnen delen dat ik ooit zal brengen! Ik word mama, joepie!”, schrijft ze bij de foto.

Diamantair

Nathalie leerde haar vriend Nadim twee jaar geleden kennen in het Antwerpse uitgaansleven. Nadim is een Libanese diamantair die al enkele jaren in Antwerpen werkt en woont. In 2016 kondigde Nathalie na negen jaar huwelijk haar breuk aan met acteur Jeroen Van Dyck.