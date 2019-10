Karen Damen maakt overstap naar VTM en krijgt belangrijke rol in ‘Familie’

Karen Damen verlaat VIER en VIJF en bindt zich exclusief aan VTM. Het ex-lid van K3 krijgt onder andere een dragende rol in de soap ‘Familie’ en zal te zien zijn in ‘Liefde voor Muziek’ en mogelijks ook ‘The Voice Senior’.

Karen Damen maakt een carrièreswitch. Na een aantal jaren als een van de gezichten van VIER en VIJF verhuist het voormalige K3’tje naar VTM. Daar zal Damen onder andere meespelen in de populaire soap ‘Familie’. Geen gastrolletje, maar een dragend personage in een nieuwe verhaallijn. Karen wordt Vanessa Mariën, een verpleegster in het woonzorgcentrum van Alfons, Anna, Albert. “Een dynamisch en zorgzaam personage, met een grote mond, maar een klein hartje”, klinkt het.

“Ik ben een enorm tevreden vrouw”

Naast de set van ‘Familie’ zal Damen ook rondlopen in ‘Liefde voor Muziek’. Daar krijgt ze het gezelschap van onder andere André Hazes, Regi en Gene Thomas. “Ik mag opnieuw gaan zingen en acteren. Precies wat ik heel mijn leven al wil doen en ook doe. Dus, hier zit een enorm tevreden en blije vrouw. Ik zit boordevol energie om er weer volledig in te vliegen”, laat ze weten aan Het Laatste Nieuws. Later volgt mogelijks ook nog een plekje in de jury van ‘The Voice Senior’.

Damen scoorde op VIER en VIJF aan de zijde van haar goede vriend James Cook. Het olijke duo maakte samen ‘Camping Karen & James’, waar de twee opvallende gasten ontvingen op hun camping. Daarna volgde ‘Nieuwe Buren’, waarin Karen en James een maand moesten leven met een leefloon van 7686 euro en vrijwilligerswerk deden. VIJF lanceerde daarna nog het programma ‘Karen maakt een plaat’ over het eerste solo-album van Damen. Helaas kon zowel het programma als de cd op weinig interesse rekenen.