Is jouw naam Louise? Dan krijg je vandaag een gratis hamburger!

Over het algemeen valt er weinig voordeel te halen uit je naam. Sommige mensen houden van hun naam, andere niet en nog andere gaan zo ver dat ze hem laten aanpassen. Wat er ook van is, een ding is zeker: heet jij Louise? Dan heb je geluk, want McDonald’s trakteert je vandaag op een hamburger!

Uiteraard geeft de fastfoodketen niet zomaar broodjes weg. De actie komt er naar aanleiding van de lancering van de Lovely Louise, de nieuwste kipburger van de McDo.

Kippenburger

De nieuwe burger bestaat – uiteraard – uit een knisperig stukje kip, aangevuld met twee spekreepjes, een stuk appel, sla, camembert, rode ui, mayonaise en vijgenconfijt. De Lovely Louise is eigenlijk pas vanaf morgen, 15 oktober, te verkrijgen in ons land, maar als je naam Louise is, kan je hem alvast vandaag uitproberen. En dat ook nog eens gratis en voor niets. Er zouden zo’n 23.000 Louises rondlopen in België, dus laat de kans niet aan je voorbijgaan! Je maandag wordt er vast en zeker een stukje aangenamer door.