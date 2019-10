Boomzager in Eeklo krijgt twee maanden cel voor “testen kettingzaak”

De 31-jarige man die opgepakt werd nadat hij zes bomen had vernield met een kettingzaag in het Oost-Vlaamse Eeklo, is bij verstek gestraft met twee maanden cel en 480 euro geldboete. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De dader verklaarde dat hij zijn zaag had laten slijpen en die eens wou testen.

Het vandalisme gebeurde in de nacht van 5 op 6 juni in het centrum van Eeklo. Een zestal bomen werd toen vernield met een kettingzaag. De lokale politie Meetjesland Centrum kwam de dader op het spoor bij het uitlezen van een gsm in een lokaal drugsonderzoek. De verdachte had zijn daden gefilmd en naar een vriend verzonden, en op de gsm van die vriend werd het beeldmateriaal aangetroffen.

Geen onbekende voor het gerecht

De 31-jarige man uit Eeklo bekende spontaan de feiten. Hij verklaarde dat hij zijn kettingzaag had laten slijpen en dat hij die, nadat hij wat gedronken had, eens wou testen. De beklaagde daagde niet op voor de rechtbank bij de behandeling van de zaak. Volgens de aanklager heeft de man al zeven veroordelingen voor de politierechter opgelopen en een correctionele veroordeling wegens heling.

De rechtbank legde de man twee maanden cel en 480 euro boete op. Hij moet de kostprijs van de bomen vergoeden en moet daarvoor de stad Eeklo een schadevergoeding van 7.630 euro betalen.