BIZAR. Bah! Man kotst over vrouw heen in vliegtuig

Een Amerikaanse vrouw heeft een ware nachtmerrie beleefd aan boord van een toestel van de luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines. Een stomdronken passagier kon zijn maaginhoud niet langer inhouden en kotste dan maar over de reizigster heen. Het hele vliegtuig moest ontruimd worden voor een grondige schoonmaakbeurt.

Het voorval vond plaats toen het vliegtuig op het punt stond te vertrekken van Chicago naar Baltimore. Passagier Cassidy Smith kon het smerige incident vastleggen op beeld. Volgens haar bleef het slachtoffer bijzonder rustig toen ze had ontdekt wat haar was overkomen. Een stewardess met plastic handschoentjes probeerde het overgeefsel uit haar haar te plukken.

Opfrissen in toilet

De vrouw mocht zich even opfrissen in een toilet op de luchthaven en de dronken man werd gearresteerd. Toen het vliegtuig weer schoon was, konden de passagiers alsnog vertrekken naar Baltimore.