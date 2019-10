WK turnen – Nina Derwael terug in het land na “hele intense, maar leuke week”

Nina Derwael is sinds zondagavond weer in België na het WK turnen in Duitsland. De wereldkampioene aan de brug kwam met de trein aan in station Brussel-Zuid, waar ze opgewacht werd door een kleine delegatie familie en vrienden. “Ik ben heel blij om weer thuis te zijn”, sprak Derwael bij aankomst in Brussel-Zuid. “Het was een hele intense, maar ook heel leuke week. Met hoe alles gelopen is, kan ik alleen maar superblij zijn.”

Derwael, die in Stuttgart met succes haar wereldtitel aan de brug verdedigde, was zichtbaar opgelucht om haar familie en vrienden in de armen te kunnen sluiten. “Met de voorbereiding erbij zijn we toch twee weken van huis geweest. Vroeger had ik nooit heimwee in het buitenland, maar nu ik iemand heb om te missen, is dat toch veranderd.”

Met die laatste zin doelde Derwael op haar vriend Siemen Voet, die profvoetballer is bij Roeselare en daardoor niet mee kon afreizen naar het WK. Hij stond haar zondagavond op te wachten in Brussel-Zuid.

bron: Belga