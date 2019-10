WK rugby – Japan-Schotland kan doorgaan, Namibië-Canada geannuleerd wegens tyfoon Hagibis

De organisatoren van het WK rugby in Japan hebben beslist dat de wedstrijd Japan-Schotland zondag (12u45 Belgische tijd) kan doorgaan in Yokohama. Namibië-Canada wordt geannuleerd wegens de tyfoon Hagibis, die tot dusver aan elf mensen het leven kostte en voor heel wat ravage zorgde. Japan en Schotland spelen in groep A om het laatste kwartfinaleticket. Twee andere op zondag geprogrammeerde duels kunnen eveneens doorgaan: VS-Tonga in Hanazono en Wales-Uruguay in Kumamoto. De drie partijen van zondag worden voorafgegaan door een “moment van stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van tyfoon Hagibis”, aldus de internationale rugbyfederatie.

Namibië-Canada (in Kamaishi) is de derde wedstrijd op het WK die niet kan plaatsvinden door Hagibis, die een spoor van vernieling trok in het centrum en het oosten van Japan. Zaterdag werden Nieuw-Zeeland-Italië (in Toyota) en Engeland-Frankrijk (in Yokohama) geannuleerd.

bron: Belga