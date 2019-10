Turkse strijdkrachten zouden vandaag de grensstad Tal Abyad, in het noorden van Syrië, hebben veroverd. Dat bericht althans het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een belangrijke bron voor journalisten. Tal Abyad is de grootste stad die sinds de start afgelopen woensdag van het Turkse offensief tegen de Koerden, in handen is gevallen van het Turkse leger. Volgens het Observatorium willen de Turken ook nog de controle over de stad Ras al-Aïn.

Bron: Belga