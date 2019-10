Turkse inval in Syrië – Wallonië onderbrak vanaf 2016 export van wapens naar Turkije

Wallonië heeft van bij de poging tot staatsgreep in 2016 alle export van wapens naar Turkije onderbroken. “Sindsdien werd geen enkel Waals wapen verkocht aan de Turkse regering, haar politie of leger”, zo verklaarde Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zondagavond. De Waalse regering zal “uiteraard deze weigeringspolitiek, om wapens te verkopen aan de Turkse autoriteiten, voortzetten”, voegde Di Rupo eraan toe.

Hij reageerde hiermee op voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, die zich op Twitter afvroeg wat de positie van Wallonië was, terwijl Vlaanderen donderdag besliste zijn uitvoer van wapens naar Turkije te bevriezen.

“Sinds 2016 hebben de enig toegekende licenties betrekking op het Europese Airbus A400M-programma (voor 90 pct), en voor de rest op onderdelen naar Turkije aan private bedrijven, voor onderhoudsoperaties, en nadien opnieuw ingevoerd in België”, preciseerde Di Rupo.

De Waalse regeringsleider nam overigens contact op met de minister van Buitenlandse Zaken, om hem de steun van Wallonië toe te zeggen voor het voorstel van een Europees wapenembargo naar Turkije, een punt dat maandag wordt besproken in de Europese Raad van Buitenlandse Zaken.

bron: Belga