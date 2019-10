Turkse inval in Syrië – Macron sluit zich aan bij oproep Merkel om Turks offensief te stoppen

De Franse president Emmanuel Macron heeft zondag, na Duits bondskanselier Angela Merkel, Turkije opgeroepen om zijn militaire operatie tegen de Koerden in het noorden van Syrië stop te zetten. Volgens Macron riskeert dit “een onhoudbare humanitaire crisis te veroorzaken en helpt het de opflakkering van IS”.

Macron en Merkel hebben zondagavond een gezamenlijk diner in het Elysée in Parijs.

Merkel had eerder op dag nog een telefonisch onderhoud met de Turkse president Erdogan, waarin ze aandrong om de Turkse invasie in Syrië onmiddellijk te beëindigen.

Beide staatshoofden beklemtoonden zondagavond ook dat ze erg nauw willen blijven samenwerken bij grote internationale crisissen. Merkel verwees hierbij ook naar de brexit, die zijn ontknoping nadert. “We zitten in een beslissende fase en hebben daarbij dezelfde instelling”, aldus de Duitse bondskanselier. “Op dit specifieke moment kan Europa zich niet de luxe veroorloven om nutteloze botsingen, kleine ruzies of interne crisissen toe te voegen aan de crisissen in de wereld”, aldus Macron.

Bron: Belga