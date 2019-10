Steekpartij Antwerpen – Dodelijk slachtoffer is 88-jarige vrouw

Het slachtoffer van de steekpartij van zondag in Antwerpen is een 88-jarige vrouw. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De vrouw werd op straat neergestoken in de buurt van de Stadswaag en overleed later in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de dader is volop aan de gang, maar meer willen politie en parket daar niet over kwijt. De Stadswaag, een bekend pleintje in de studentenbuurt in de binnenstad, blijft zondagavond nog even afgesloten om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag en ook het labo en de wetsdokter komen ter plaatse.

bron: Belga