Protesten Ecuador – Zondag vindt eerste gesprek plaats tussen regering en inheemse beweging

De regering en de inheemse organisaties in Ecuador zitten zondag voor het eerst samen in de hoofdstad Quito. Dat kondigden de VN en de Bisschoppenconferentie zaterdag aan. De ontmoeting vindt plaats na elf dagen van protesten tegen de economische hervormingen die de regering wil doorvoeren. De VN en de Rooms-Katholieke Kerk “informeren de Ecuadoraanse samenleving dat er na contacten met de regering en de organisaties van de inheemse bevolking een eerste ontmoeting zal plaatsvinden op 13 oktober om 15 uur (22 uur Belgische tijd) in Quito”, klinkt het in een mededeling.

Bron: Belga