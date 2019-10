Ocean Viking redt 74 migranten voor Libische kust

Het humanitaire schip Ocean Viking heeft 74 migranten gered op de Middellandse Zee voor de kust van Libië. Hun rubberboot kwam zaterdagnacht in de buurt van een olieveld op 50 zeemijl voor de Libische kust in de problemen, meldde hulporganisatie SOS Méditerranée vandaag via Twitter. “Hoewel ze uitgeput zijn van hun gevaarlijke reis, lijken alle overlevenden in een stabiele toestand.” Onduidelijk is waar de opvarenden naartoe moeten. Ondanks herhaaldelijke inspanningen bestaat er in Europa geen verdeelmechanisme voor bootvluchtelingen. Vooral Italië en Malta dringen erop aan dat ze over andere EU-landen verdeeld worden. Private schepen met migranten aan boord moeten daarom steeds langer op de zee wachten voor ze kunnen aanleggen in een haven. De Ocean Viking wordt gebruikt door SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen.

bron: Belga