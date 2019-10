Medvedev wint tweede Masters 1.000 toernooi

Daniil Medvedev (ATP 4) heeft vandaag het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (hard/7.473.620 dollar) gewonnen. De 23-jarige Rus versloeg in de finale de één jaar jongere Duitser Alexander Zverev (ATP 6) in twee sets: 6-4 en 6-1 na 1 uur en 14 minuten. Na Cincinnati, waar hij in augustus David Goffin klopte in de finale, wint Medvedev in Shanghai zijn tweede Masters 1.000 toernooi.

In de zes voorbije toernooien bereikte Medvedev telkens de finale. In Shanghai, Cincinnati en Sint-Petersburg pakte hij de titel, op de US Open, in Washington en Montreal ging hij onderuit in de eindstrijd. Hij heeft nu zeven ATP-titels op zijn palmares. Zverev, die in de vorige ronde de scalp van de Zwitser Roger Federer (ATP 3) pakte, heeft er elf.

Medvedev en Zverev stonden voor de vijfde keer tegenover elkaar, het is pas de eerste zege voor de Rus.

bron: Belga