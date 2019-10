Franse Républicains hebben nieuwe voorzitter

Les Républicains (LR), de conservatieve oppositiepartij in Frankrijk, heeft een nieuwe voorzitter. De 59-jarige Christian Jacob is zondag verkozen met een duidelijke meerderheid van 62,58 procent. Jacob was al fractieleider in de Assemblée voor Les Republicains. Hij volgt de hardliner Laurent Wauquiez op, die in juni opstapte na de slechte uitslag van zijn partij bij de Europese verkiezingen.

Aan de voorzittersverkiezing namen 47 procent van de ongeveer 130.000 leden van de partij deel.

Sinds de overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen in 2017, zijn de conservatieven op zoek naar een nieuwe koers. LR werd in 2015 door ex-president Nicolas Sarkozy opgericht, door een naamswijziging van de UMP.

bron: Belga