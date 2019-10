Families van IS-leden ontsnapt uit kamp dichtbij gevechten in Syrië

Families van leden van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) zijn erin geslaagd om uit een kamp voor ontheemden te vluchten in het noorden van Syrië. Dat melden de Koerdische autoriteiten. Het kamp ligt in de buurt van waar de gevechten woeden tussen Koerdische en Turkse troepen. “De brutale militaire aanval van Turkije en zijn huursoldaten vindt op dit moment plaats in de buurt van het kamp van Ayn Issa. Daar bevinden zich duizenden familieleden van IS”, zegt de Koerdische autonome administratie in een persbericht. “Enkelen konden ontkomen.”

Bron: Belga