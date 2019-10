Elke maand incident met vuurwapen bij politie, ook meer en meer zware letsels

Minstens elke maand doet zich bij de federale politie een incident voor met een vuurwapen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en waarover Het Nieuwsblad op Zondag bericht. Niet alleen het aantal incidenten nam de voorbije jaren toe, er vallen ook meer en meer zware letsels te noteren. Er zijn verschillende oorzaken: afgeketste kogels, stress tijdens interventies, defecte laders of wapens, het niet naleven van veiligheidsmaatregelen of slecht gebruik van wapens.

“De reden voor die cijfers is simpel: dit komt door het toenemend geweld tegen de politiediensten”, zegt Vincent Houssin van de VSOA. “Geweld dat niet enkel toeneemt, maar ook steeds driester wordt.”

Volgens Franky Demon moeten er inspanningen gebeuren om het aantal ongevallen weer naar beneden te krijgen. “Dit kan door meer in te zetten op opleidingen of door te leren uit fouten uit het verleden”, klinkt het.

bron: Belga