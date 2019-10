Belgisch Solar Team vierde na eerste dag (2): Nederland boven

Na de eerste dag in de Bridgestone World Solar Challenge, het officieuze WK voor zonnewagens in Australië, staat in de challenger class het Solar Team van de Universiteit van Twente aan de leiding. Hun zonnewagen, die de naam Red E meekreeg, legde de eerste dag 679 kilometer af en kampeert deze nacht circa 56 kilometer ten noorden van Elliot. Op plaats twee en drie staan nog twee Nederlandse teams. Het Vattenfall Solar Team uit Delft, dat met hun wagen Nuna de vorige drie edities won, staat tweede. Top Dutch Solar Racing uit Groningen is met hun Green Lightning derde. Het Belgische Agoria Solar Team bevindt zich op de vierde plaats.

De organisatoren maakten tot dusver nog geen gedetailleerde verschillen bekend tussen de teams. De teams op nummer 2, 3 en 4 kamperen de zondagnacht samen in Dunmarra, op circa 45 km van de kampplaats van het team van Twente. Het University of Michigan Solar Car Team en het Team Sonnenwagen van Aachen, die op 5 en 6 staan, kamperen even verderop.

