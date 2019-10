Belgisch ebolavaccin wordt vanaf volgende maand toegediend

Een tweede vaccin tegen ebola, dat geproduceerd werd door Janssen Pharmaceutica in ons land, zal vanaf volgende maand in drie provincies in het oosten van Congo worden toegediend. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen in medische kringen.

“Het wordt tijd om het nieuwe vaccin, Ad26-ZEBOV-GP, te gaan gebruiken. Rond 18 oktober arriveert het vaccin in Goma, in de provincie Noord-Kivu. De vaccinatie zal starten begin november”, aldus Jean-Jacques Muyembe, die belast is met de strijd tegen ebola in Congo.

Als eerste aan de beurt zijn de gemeenten Majingo en Kahembe. “Er werd voor deze plaatsen gekozen, want er zijn veel mensen afkomstig van Beni en Butembo (waar de ebola-epidemie het hardst heeft toegeslagen, red.). Het zijn dus risicogemeenten”, klinkt het. Als alles volgens plan verloopt, wil Muyembe de vaccinatie uitbreiden naar de provincies Zuid-Kivu en Ituri. Janssen stelt in eerste instantie 500.000 vaccins ter beschikking van de Democratische Republiek Congo en 200.000 aan Rwanda.

In Congo wordt momenteel al een ander ebolavaccin gebruikt (rVSV-ZEBOV-GF van de fabrikant Merck, red.) dat al aan 237.165 mensen werd toegediend. Tegen het Belgische vaccin bestond aanvankelijk weerstand van de vorige minister van volksgezondheid Oly Ilunga. Die is intussen afgezet, na beschuldigingen van het verduisteren van fondsen die moesten dienen voor de strijd tegen ebola.

Bron: Belga