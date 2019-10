Autobestuurder verongelukt op A604 in Luik

Zondagavond is een autobestuurder om het leven gekomen bij een ongeval op de A604, de verbinding tussen E42/A15 en N90, in Luik. Omstreeks 18.45 uur botste in de richting van Seraing een wagen tegen een paal op de middenberm. De bestuurder overleed ter plaatse, aldus de federale politie. Het parket van Luik is op de hoogte gebracht. Het ongeval veroorzaakt aanzienlijke vertragingen op de snelweg. Omstreeks 20 uur was enkel de pechstrook open voor het verkeer. Gevreesd wordt dat de verkeershinder tot na middernacht kan duren.

bron: Belga