5.000-tal mensen op feestelijkheden rond 10de verjaardag heiligverklaring Damiaan

De feestelijkheden en activiteiten die de voorbije dagen plaatsvonden naar aanleiding van de 10de verjaardag van de heiligverklaring van pater Damiaan, hebben zo’n 5.000 mensen op de been gebracht. Dat meldt Ruben Boon, projectleider van Damiaan Vandaag. “We zijn heel blij met die opkomst en we kunnen alleen maar dankbaar zijn dat zoveel mensen zich aangesproken voelen door de waarden van Damiaan – respect en solidariteit – en die willen uitdragen”, zegt de projectleider. De hele voorbije week vonden in Leuven, Tremelo, Aarschot en elders activiteiten plaats voor de tiende verjaardag van de heiligverklaring van de Grootste Belg. Zo verzamelden vorige week zondag een 1.400-tal vormelingen in Leuven voor een Damiaandag, met talrijke activiteiten, van workshops tot een Damiaanparcours doorheen de stad.

De Leuvense lagere scholen rond het Damiaanplein, Paridaens en het Heilig Drievuldigheidscollege, organiseerden een speciale Damiaanweek met Damiaanworkshops in Leuven, een bezoek aan het Damiaanmuseum in Tremelo en een feestelijk slotevenement op het Damiaanplein in Leuven op vrijdag. Diezelfde dag hielden de leerlingen van het Damiaaninstituut in Aarschot een bedevaart naar Leuven en Tremelo.

Zaterdag was er op en rond het Damiaanplein in Leuven een groot buurtfeest, met een openluchtexpo over de geschiedenis van het Damiaanplein, de kerk de overbrenging van het stoffelijk overschot van Damiaan naar Leuven. Daarnaast waren er begeleide rondleidingen en in de Sint-Antoniuskapel concerten van stadssopraan Noémie Schellens en pianist Peter Jeurissen.

Zondag hielden de paters van de Heilige Harten een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Antoniuskapel in Leuven, terwijl in Tremelo onder meer de elfde Damiaanzoektocht plaatsvond.

“Alles is vlot verlopen”, zegt Ruben Boon. “We zijn blij dat we zoveel mensen, jong en oud, hebben kunnen bereiken, en dat de figuur van pater Damiaan nog zoveel menen aanspreekt en bij hen leeft.”

bron: Belga