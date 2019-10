Zo vaak moet je je scheermesje vervangen

Je lichaamshaar weelderig laten groeien is vandaag de dag helemaal oké. Het is jouw lichaam, dus je doet ermee wat je wil. Dat betekent uiteraard ook dat je ervoor kan kiezen om wel geregeld je scheermesje boven te halen. In dat geval is het niet de bedoeling om datzelfde mesje eindeloos opnieuw te gebruiken. Maar hoe lang doe je nu eigenlijk met zo’n ding?

Je staat onder de douche, beslist spontaan om het bos op je benen nog eens bij te houden en komt tot de gênante vaststelling dat je scheermesje helemaal verroest is. Wanneer je je probeert te herinneren wanneer je voor het laatst een nieuw mesje hebt gekocht, besef je verbaasd dat dat was toen je op vakantie vertrok – vier maanden geleden intussen. Maar je hebt geen reservemesje op voorraad en besluit om het te doen met wat je hebt, om twee weken later nog eens dezelfde fout te maken.

Vijf à tien scheerbeurten

Een scheermesje is niet gemaakt om eeuwig mee te maken en dat heeft een goede reden. Door al de dode huidcellen en bacteriën die zich op je huid bevinden, wordt zo’n mesje al snel een smerige bedoening. Bovendien zorgt de vochtigheid in je badkamer ervoor dat de mesjes gaan roesten. Wanneer je je scheert met zo’n vuil en verroest scheermesje, is de kans op ontstekingen echter groot – een klein wondje is snel gemaakt en daarna is het makkelijk voor de bacteriën om je huid binnen te dringen. Met alle gevolgen van dien. Een gemiddeld scheermesje is gemaakt om vijf à tien keer mee te gaan. Hoe lang je er precies mee doet, is dus afhankelijk van hoe vaak je je scheert. Het is ook belangrijk om je mesje na het scheren uit te spoelen met heet water en op een droge plaats op te bergen. Zo vermijd je roest en beperk je de hoeveelheid bacteriën. Heb je nog een oud mesje liggen? Gooi het gewoon onmiddellijk in de vuilnisbak en ga langs de winkel voor een nieuw. Vind je al dat plastic maar zonde? Dan kan je ook kiezen voor een zogenaamde ‘safety razor’. Die zijn volledig van metaal en hierbij moet je alleen het eigenlijke mesje vervangen, waardoor je afval zo veel mogelijk beperkt.