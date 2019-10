VIDEO. Julie Vermeire openhartig: “Boekjes hebben altijd geprofiteerd om miserie van mijn mama uit te smeren”

Straks geeft Julie Vermeire ongetwijfeld weer het beste van zichzelf in ‘Dancing with the Stars’. Maar het thema van deze aflevering roept heel wat nare herinneringen op bij Julie.

Het thema van de avond is ‘een tripje down memory lane’. De BV’s moeten aan de slag gaan met al dan niet pijnlijke momenten uit het verleden. Julie Vermeire lichtte alvast een tipje van de sluier op.

De boekjes

Als dochter van twee BV’s (Jacques Vermeire en Eva Pauwels) was het als 16-jarig meisje niet altijd even gemakkelijk. “Mama zat toen niet altijd goed in haar vel, en de boekjes hebben er altijd van geprofiteerd om haar miserie uit te smeren. En als je dat leest op je 16, dat doet wel pijn, want het blijft je mama”, klinkt het.