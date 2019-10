Ozzy Osbourne na nekoperatie weer aan de beter hand

Ozzy Osbourne is weer aan de beter hand. Eerder dit jaar kwam de muzikant ten val nadat hij ’s nachts naar het toilet moest, waardoor hij een operatie aan zijn nek moest ondergaan. In een filmpje op Twitter laat de Brit weten dat hij langzaamaan de oude weer wordt.

“Ze dachten dat ik dood was, maar ik ben opnieuw teruggekomen”, grapt Ozzy in het filmpje. “Door de operatie zitten er nu meer bouten in mijn nek dan mijn auto. Maar ik ga niet dood. Ik ben aan het herstellen, al duurt het langer dan dat we dachten.” En daardoor wordt de rocker zijn geduld op de proef gesteld. “Ik lig de hele dag maar in bed en verveel me dood. Ik kan niet wachten tot ik terug de baan op kan, maar heb wat geduld. “

Europa

Daarop laat Ozzy weten dat zijn Europese tournee wordt uitgesteld, maar dat de Noord-Amerikaanse nog steeds doorgaat.