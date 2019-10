GAMES. PES 2020 verwent de fans

Net zoals andere jaren lijkt het gevecht tussen de twee grote voetbalgames een ongelijke strijd. Dat zal zich ongetwijfeld ook weerspiegelen in de verkoopcijfers. PES, ontwikkeld en uitgegeven door Konami, is per definitie niet opgewassen tegen de oorlogsmachine FIFA die de Amerikaanse reus Electronic Arts in stelling kan brengen. Omdat PES 2020 niet in staat is om alle officiële licenties van de grote teams uit de voetbalwereld binnen te halen, investeert de game zijn energie in de gameplay en presentatie.

Gameplay van topkwaliteit

De vorige PES games hadden al een overtuigende gameplay, maar PES 2020 doet daar op het vlak van realisme en afwerking nog een schepje bovenop. Vooral bij de arbitrage en de doelmannen is de verbetering duidelijk zichtbaar. Als je de demo uitgeprobeerd hebt die voor de release gelanceerd werd, zal het je zeker opgevallen zijn hoe extreem streng de scheidsrechters waren. Maak je geen zorgen, dat is herbekeken en bijgestuurd voor de release van het spel zelf.

Om PES 2020 te spelen, moet je over de nodige vaardigheid beschikken, maar de game is perfect uitgebalanceerd. Het ritme is traag, waardoor je spelfases geduldig kan opbouwen. En als je een counter opzet, kan PES 2020 ook een paar versnellingen hoger schakelen. De balcontroles zien er bijzonder geloofwaardig uit en de spelfases volgen elkaar op een totaal natuurlijke manier op. Doorgewinterde PES-spelers zullen geen enkel probleem hebben om in deze game te springen, maar omdat het spel bij momenten verfijnd en veeleisend is, zullen beginnelingen zich schrap moeten zetten.

Op grafisch vlak is PES 2020 niet minder dan verbluffend. De 20 officiële stadions zijn perfect gemodelleerd, net als de spelers en zelfs enkele trainers. Sommige gezichten, zoals die van Messi en Ronaldo, lijken zo sterk op de echte spelers dat je je de ogen uitwrijft. Dat niveau is echter lang niet voorbehouden voor alle spelers. Op een handvol voetbalvedetten na vallen veel modelleringen ronduit tegen. Als je bijvoorbeeld een wedstrijd wil spelen in onze nationale Jupiler Pro League zal je nauwelijks iemand herkennen. Over het algemeen is alles wel prachtig gerenderd en de ambiance van de stadions wordt perfect weergegeven.

Hoe zit het met de licenties?

Voor veel gamers blijven de licenties het belangrijkste element van een voetbalgame. En op dat gebied speelt Konami niet in dezelfde liga als EA Sport. Nochtans is Konami er dit jaar in geslaagd om Juventus exclusief in hun kamp te krijgen. Liefhebbers van Belgische voetbal kunnen hun hart ophalen met alle teams van onze hoogste afdeling en met de Rode Duivels. Ook wie interesse heeft in de Italiaanse Serie A en de Franse Ligue 1 vindt hier zijn gading. Voor fans van de Engelse en Spaanse competities liggen de zaken gevoeliger, want PES heeft slechts de rechten voor enkele ploegen (Arsenal, Liverpool, Man U en FC Barcelona). Met de Bundesliga is het zelfs nog slechter gesteld. Die maakt op zich geen deel uit van de PES-competities en bij de ‘andere clubs’ vind je enkel Bayern München, Schalke 04 en Bayer Leverkusen terug.

Als je op PC of PS4 speelt, kan je daar in enkele minuten een mouw aan passen door een patch te installeren die de online gemeenschap van spelers gebouwd heeft. Xbox-spelers moeten echter vrede nemen met die grote afwezigen. Het is goed om te weten dat de clubs waarvan Konami geen licentie heeft gekregen deze keer een naam hebben die dichter bij de realiteit ligt. Zo kan je bijvoorbeeld spelen met Tottenham B of Chelsea B. Bovendien heeft de uitgever al aangekondigd dat hij de rechten vastgelegd heeft voor Euro 2020. Binnen enkele maanden zullen PES-gamers dus op eigen houtje het Europees Kampioenschap kunnen beleven met alle ploegen, stadions en inkleding van de echte competitie.

Ons verdict

PES 2020 is een heerlijke verrassing die steeds dichter bij de perfectie komt. De gameplay is lichtjes verbeterd en voelt meer dan ooit natuurgetrouw aan. Aan spelplezier is er geen gebrek en PES 2020 zal voetbalpuristen en rabiate fans zeker plezieren. Het hoge niveau doet zelfs bijna vergeten dat bepaalde licenties ontbreken in het spel, met name de Premier League, La Liga en de Bundesliga, en dat de content heel klassiek en een beetje middelmatig is.