Zwaargewonde bij verkeersongeval in Moeskroen

Bij een verkeersongeval in de omgeving van Moeskroen, waarbij drie voertuigen betrokken waren, is vrijdagnacht één zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Rijsel.

De hulpdiensten kregen rond middernacht melding van het ongeval in Herzeeuw, deelgemeente van Moeskroen, dichtbij de Franse grens. Zowel de Franse als de Belgische hulpdiensten kwamen ter plaatse.

“Er zijn nog twee andere personen gewond geraakt en overgebracht naar de ziekenhuizen van Moeskroen en Kortrijk”, klinkt het bij hulpverleningszone Picardisch Wallonië. Het parket van Doornik-Bergen kwam ter plaatse.

