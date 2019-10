WTA Tianjin – Heather Watson treft Rebecca Peterson in finale

De Britse Heather Watson (WTA 125) en de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 59) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin (hard/500.000 dollar): Watson versloeg de Russin Veronika Kudermetova (WTA 45) in twee sets met 6-1 en 6-4.

Peterson haalde het in drie sets met 0-6, 6-4 en 7-5 van de Tunesische Ons Jabeur (WTA 61).

Zondag staan Watson en Peterson voor de tweede keer tegenover elkaar op het WTA-circuit, vorige maand trok de Zweedse met tweemaal 6-2 aan het langste eind. De 27-jarige Watson maakt zich op voor haar vierde WTA-finale, eerder pakte ze de titel in Osaka (2012), Hobart (2015) en Monterrey (2016). De 24-jarige Peterson stond één keer eerder in de eindstrijd van een WTA-toernooi. Vorige maand pakte ze de eindzege in Nanchang.

bron: Belga