WK turnen – Nina Derwael verlengt haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers

Nina Derwael heeft zaterdag in Stuttgart haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers verlengd. De negentienjarige Truiense haalde het na een fantastische oefening met 15.233 punten, voor de Britse Rebecca Downie (15.000 ptn) en de Amerikanse Suni Lee (14.800 ptn). Derwael pakte vorig jaar in Doha haar eerste wereldtitel aan de brug. Ze werd de voorbije twee jaren (2017 en 2018) ook Europees kampioene op haar favoriete nummer. Eerder dit WK eindigde Derwael met Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart en Margaux Daveloose als tiende in de teamcompetitie. De Belgische vrouwen behaalden zo hun ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. In de allroundcompetitie werd ze donderdag vierde. Zondag (vanaf 15u25) komt ze nog in actie in de grondfinale.

bron: Belga