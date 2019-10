WK turnen – Nina Derwael verdedigt haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers

Twee dagen na haar vijfde plaats in de allroundfinale op het WK turnen in het Duitse Stuttgart turnt Nina Derwael zaterdag (vanaf 18u25) de WK-finale op de brug met ongelijke leggers. De negentienjarige Truiense verdedigt er haar wereldtitel van vorig jaar in Doha. Voorafgaand sukkelt ze met lichte overbelasting aan haar voet. Mogelijk geeft ze daardoor forfait voor de grondfinale van zondag (vanaf 15u25). De Limburgse turnde donderdag haar beste allroundfinale ooit, met 56.033 punten, maar moest ten opzichte van vorig jaar toch een plaatsje inleveren. De ongenaakbare Amerikaanse Simone Biles pakte opnieuw goud.

De focus ging zo al snel richting zaterdag. Dan start Derwael met 15.141 punten als eerst geplaatste aan de finale met de brug, haar favoriete nummer. Daar veroverde ze vorig jaar in Doha de wereldtitel en werd ze de voorbije twee jaren (2017 en 2018) telkens Europees kampioene. Op de Europese Spelen dit jaar bleef ze steken op een vierde plaats op de brug, maar pakte ze wel de titel op de balk.

Eerder dit WK eindigde Derwael met Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart en Margaux Daveloose als tiende in de teamcompetitie. De Belgische vrouwen behaalden zo hun ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

